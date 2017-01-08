للمرة الأولى.. القوات العراقية تصل لنهر دجلة بالموصل

رويترز

وصلت القوات الخاصة العراقية لنهر دجلة بالموصل للمرة الأولى فى العملية التى تدعمها أمريكا ضد تنظيم داعش.

وكان تنظيم داعش أقدم على تفجير "الجسر الرابع" الرابط ما بين شطرى مدينة الموصل الشرقى والغربى بعد اقتراب القوات العراقية من نهر "دجلة" وتحرير ثلاثة أحياء وتقاطع يؤدى إلى الجسر الرابع بالموصل، الذى استهدفه طيران التحالف وأخرجه من الخدمة مؤخرا بتدمير جزئي.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله ، فى تصريح صحفى مساء أمس السبت، إنه بعد تقدم قوات جهاز "مكافحة الإرهاب" وتحرير أحياء الفرقان"البعث سابقا" والأطباء الأولى والأطباء الثانية والتقدم باتجاه الجسر الرابع والسيطرة على التقاطع المؤدى إليه عصر اليوم فجر داعش الجسر.