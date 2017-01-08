68 قتيلا حصيلة معارك باب المندب خلال يومين

أ ف ب

تدور معارك شرسة الأحد بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين قرب مضيق باب المندب الإستراتيجى حيث قتل 688 متمردا وجنديا فى يومين، وفق مصادر عسكرية.

وقالت المصادر أن قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى التى سيطرت السبت على منطقة ذباب التى تبعد 30 كلم من باب المندب تحاول استعادة السيطرة على معسكر مهم مجاور كانت دخلته السبت.

ويقع معسكر العمرى فى منطقة جبلية تشرف على الطريق الساحلية التى تربط بين باب المندب وذباب وتوصل إلى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر والتى يسيطر عليها الحوثيون.

وقال متحدث عسكرى حكومى ان المتمردين وحلفاءهم من انصار الرئيس السابق على عبدالله صالح اطلقوا الأحد على ذباب صاروخين بالستيين اعترضهما الدفاع الجوى التابع للتحالف العربى بقيادة الرياض.

وأضاف ان تقدم القوات شمال ذباب ابطأته الالغام التى زرعها المتمردون.

وقال العقيد عبد العزيز المجيدى من القوات الحكومية لفرانس برس أن 13 جنديا بينهم ضابط قضوا فى معارك منذ السبت.

كذلك، قتل 55 متمردا واصيب 72 فى يومين بحسب مصادر عسكرية، الامر الذى اكدته مصادر طبية فى المستشفى العسكرى ومستشفى مدنى عام نقل اليه القتلى والجرحى.

والسبت، قتل 11 متمردا وسبعة مدنيين فى المعارك التى تندرج فى اطار عملية واسعة تنفذها القوات الحكومية بدعم قوات التحالف العربي.

وتهدف هذه العملية التى يشارك فيها طيران التحالف وبحريته إلى استعادة ذباب ثم مدينة المخا الساحلية قبل التقدم نحو الحديدة ثم منطقة ميدى غير البعيدة من الحدود السعودية، بحسب مصادر عسكرية متطابقة.

وكانت القوات الحكومية سيطرت فى أكتوبر 2015 على باب المندب قبل ان يسيطر المتمردون فى فبراير 2016 على مناطق مجاورة للمضيق بينها ذباب.

وأسفر النزاع فى اليمن عن اكثر من سبعة الاف قتيل ونحو 37 الف جريح منذ مارس 2015، وفق الامم المتحدة.