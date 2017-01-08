هكذا عرضت النجمات إطلالاتهن بالجينز على انستقرام

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة انستقرام، المكان الأوّل الذي تعرض فيه النجمات إطلالاتهن المتنوّعة، ليشاركن جمهورهن بها ويتقرّبن منه أكثر، فأصبحنا نرى النجمات يعرضن إطلالاتهن في الحفلات والمناسبات الرسمية، وفي الأيام العادية أيضاً.

وقد شاركت بعض النجمات العربيات جمهورهن على انستقرام بإطلالاتهن بسروال الجينز، فتميزت كلّ واحدة منهن بأسلوب مختلف في تنسيق سروال الجينز مع أزيائهن، فرأينا بعضهن يعتمدن الأسلوب الكلاسيكي في ارتدائه، مثل النجمة هيفا وهبي التي ارتدته مع قميص قطني خفيف وحذاء بكعب عال، بينما اعتمدت باقي النجمات على سروال الجينز لإطلالة مريحة أكثر، فارتدت النجمة نجوى كرم سروال الجينز مع كنزة قطنية وحذاء رياضي، وكذلك الأمر بالنسبة للنجمة أليسا التي ارتدته مع سترة جينز وحذاء رياضي، بينما رأينا النجمة ميريام فارس بسروال جينز مع قميص قطني، وشاركتها في هذا الأسلوب النجمة يارا أيضاً، بينما تميزت النجمة نادين نسيب نجيم بسروال جينز ممزق مع كنزة صوف، بينما النجمة نانسي عجرم فقد ظهرت في برنامج تلفزيوني بإطلالة كلاسيكية أنيقة بسروال الجينز، بالإضافة إلى النجمة نوال الزغبي التي ارتدت الجينز بإطلالة شبابية مريحة مع حذاء رياضي، والأمر نفسه بالنسبة للنجمة كارول سماحة، وغيرهنّ من النجمات اللواتي تألقن بإطلالاتهن اليومية العصرية.

أيّ من النجمات أعجبك أسلوبها أكثر في ارتداء سروال الجينز؟ شاركينا رأيك.