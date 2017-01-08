الأرصاد: استمرار الموجة الباردة والرياح حتى الثلاثاء وتحسن تدريجى الأربعاء

كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح الترابية الشديدة التى تشهدها العديد من المحافظات الآن ووصلت لحد العواصف مستمرة حتى الثلاثاء .

وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذروة الرياح ستكون غداً، الاثنين، موضحاً أن الطقس سيشهد تحسناً تدريجياً بدءاً من الأربعاء المقبل.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد إلى أن الرياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، يؤدى نشاطها للشعور ببرودة الطقس، كما أدت إلى اضطراب الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر.

وأضاف "عبد العال" أنه سيسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء البلاد، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.