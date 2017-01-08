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الخطوط الهولندية تعلق رحلاتها بمطار القاهرة

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الخطوط الهولندية تعلق رحلاتها بمطار القاهرة الخطوط الهولندية تعلق رحلاتها بمطار القاهرة

أرشيفية

قررت شركة الخطوط الجوية الهولندية” KLM” تعليق رحلاتها الجوية الي مطار القاهرة الدولي، وذلك بسبب أسباب اقتصادية تتعلق بالشركة وخاصة بتحويل الدولارات.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن شركة الخطوط الهولندية قررت تعليق رحلاتها منذ أمس السبت ، ولأجل غير مسمى بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة ، وظروف تحويل ايرادتها من بالعملة الصعبة ، واضافت المصادر تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر ركابها علي رحلات أخرى.

وقامت الشركة باغلاق مكتبها بصالة السفر رقم “١” بنبني الركاب رقم “١” بالمطار والمعروف بالمطار القديم

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