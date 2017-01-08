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العاهل الاردنى يأمر بإنشاء صندوق لدعم أسر "شهداء" قوى الامن

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العاهل الاردنى يأمر بإنشاء صندوق لدعم أسر "شهداء" قوى الامن العاهل الاردنى يأمر بإنشاء صندوق لدعم أسر "شهداء" قوى الامن

>عمان (أ ف ب)

أمر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الأحد بإنشاء صندوق لدعم أسر "شهداء" القوات المسلحة والأجهزة الامنية مؤكدا تخصيص حوالى سبعة ملايين دولار لهذا الغرض.

 

وأفاد بيان للديوان الملكى الاردنى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، "لإنشاء صندوق لدعم أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الدعم الذى يقدم حاليا لهذه الأسر".

 

وبحسب البيان "أمر جلالته بتخصيص خمسة ملايين دينار (حوالى سبعة ملايين دولار) من موازنة الديوان الملكى الهاشمى للصندوق".

 

وأكد الملك "ضرورة دعم لهذا الصندوق، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتبرع"، معربا عن "تقديره واعتزازه بمنتسبى القوات المسلحة، وبالمعنويات العالية وبالمستوى المتميز، الذى وصلت إليه وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية".

 

وقد سقط عدد من عناصر الاجهزة الامنية فى هجمات ارهابية خلال العام الماضي.

 

وكان عشرة اشخاص بينهم سبعة رجال أمن قتلوا فى 18 ديسمبر الماضى فى هجوم تبناه تنظيم داعش فى الكرك (118 كلم جنوب عمان).

 

وبعدها بيومين قتل أربعة رجال أمن خلال عملية دهم لمسلحين مطلوبين فى الكرك.

 

وكان هجوم على مكتب للمخابرات فى البقعة شمال عمان فى 6 يونيو الماضى أسفر عن خمسة قتلى من عناصر دائرة المخابرات.

 

وقتل سبعة اشخاص فى هجوم بسيارة مفخخة لتنظيم داعش استهدف موقعا عسكريا أردنيا يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرق المملكة فى 21 يونيو.

 

واحبطت أجهزة الأمن فى مارس الماضى مخططا إرهابيا فى محافظة إربد، مرتبط بتنظيم داعش ضد اهداف مدنية وعسكرية عقب مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن.

 


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