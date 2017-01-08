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وزير خارجية الكونغو يسلم شكرى دعوة للرئيس السيسى لحضور اجتماعات ليبيا

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وزير خارجية الكونغو يسلم شكرى دعوة للرئيس السيسى لحضور اجتماعات ليبيا وزير خارجية الكونغو يسلم شكرى دعوة للرئيس السيسى لحضور اجتماعات ليبيا

>كتب أحمد جمعة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد، جان كلود جاكوسو وزير خارجية الكونغو برازافيل.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الوزير جاكوسو قام خلال اللقاء بتسليم الوزير شكرى دعوة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى من رئيس الكونغو برازافيل لحضور اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا بمشاركة دول الجوار الليبى المقرر عقده فى برازافيل يوم 25 يناير المقبل على ضوء رئاسة الكونغو برازافيل للجنة الإتحاد الأفريقى رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على موقف الداعم للمسار السياسى فى ليبيا، مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة التحرك بشكل أسرع وبصورة أكثر فعالية لحلحلة الأوضاع فى ليبيا والتوصل إلى التوافق المطلوب وتنفيذ اتفاق الصخيرات مع الحفاظ علي المؤسسات الليبية الدستورية القائمة، وشدد على استمرار مصر فى بذل جهودها من أجل السعى إلي توفير بيئة مواتيه ومناخ ملائم يعزز فرص التوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وتحافظ على كيان الدولة الليبية وتحمي مؤسساتها،  منوها فى هذا الصدد إلى استضافة مصر خلال الفترة القادمة لاجتماع آلية دول الجوار الليبى.

من جانبه، أعرب الوزير جاكوسو عن تقديره للدور التى تضطلع به مصر فى هذا الإطار، وما يرصدونه من اهتمام متزايد من جانب الدولة المصرية للمساعدة فى دعم الاستقرار والأمن فى ليبيا، والعمل من أجل إعلاء المصلحة العليا للشعب الليبى، مؤكدا على أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق مزيد من التواصل مع كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبى، وطرح الرؤى الخاصة بالتعامل مع الوضع فى ليبيا.

 

 


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