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ارتفاع حصيلة ضحايا دهس إسرائيليين بالقدس إلى 6 قتلى

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ارتفاع حصيلة ضحايا دهس إسرائيليين بالقدس إلى 6 قتلى ارتفاع حصيلة ضحايا دهس إسرائيليين بالقدس إلى 6 قتلى

صورة من الحدث

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مقتل منفذ عملية الدهس التى جرت فى الحى الاستيطاني (أرمون هنتسيف) بجبل المكبر جنوب مدينة “القدس المحتلة” التي أدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين.

وأعلنت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية لوبا السمرى، ارتفاع عدد القتلى جراء عملية الدهس إلى 6 جنود، وإصابة آخرين، بجروح، بينهم حالات خطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلى لوبا السمرى قولها، أن شاحنة دهست مجموعة من الجنود فى الحى المذكور، ما أسفر عن مقتل الجنود الستة حتى اللحظة، وإصابة آخرين على الأقل، بينهما إصابتان فى حالة خطرة .

وتواصل القوات الإسرائيلية معززة من شرطة الاحتلال التى هرعت إلى المكان بأعمال البحث، والتحقيق، بكافة التفاصيل، والملابسات.

 

 

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