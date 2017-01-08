بالصور .. وزير التربية والتعليم يفتتح مشروعات تعليمية بأسيوط

افتتح الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم الأحد، مبنى الإقامة والإعاشة لمدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقرية اسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط والذي تصل تكلفته إلى 23 مليون جنيه.

ويتضمن مبنى الفندق الجديد 2 مبنى للإقامة أحدهم للبنين والأخر للبنات على مساحة 2400 متر مربع ويضم 54 غرفة نوم بسعة 212 طالب و6 غرف للعاملين والمشرفين و4 صالات استذكار بمسطح 330 متر ومطبخ وصالة طعام ومغسلة بالدور الأرضي بالاضافة إلى 4 مخازن مفروشات بتكلفة تصل إلى 22 مليون و682 ألف جنيه.

كما تفقد “الوزير” المدرسة المقامة على مساحة 8400 متر مربع بتكلفة، بلغت 8 مليون جنيه وتضم 18 فصل دراسي و11 معامل و7 غرف إدارية ومكتبة ومصلي.

وأوضح الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، خلال تفقده معرض لمشروعات الطلاب الدراسية ومعامل الفاب لاب- أن الوزارة تسعى إلى نظام تعليمي متميز من خلال مدارس المتفوقين (stem) منوهاً عن إنشاء 11 مدرسة في المحافظات وسيتم افتتاح 3 مدارس أخرى العام الدراسي القادم لافتاً أن هذه المدارس تعد حاضنة للمتفوقين ويتم تقديم منح دراسية لهم من خلال التعاون والتنسيق مع جامعات زويل والجامعة المصرية اليابانية والنيل والجامعة البريطانية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج شامل لاصلاح التعليم يتضمن من عدة محاور في صدارتها محور تطوير المناهج ومحور خاص بالأبنية التعليمية وأخر خاص بالمعلمين ومحور التعليم الفني ومن المتوقع ان تنتهي الوزارة من إعداد الإطار العام خلال 3 أشهر.

وأوضح “الهلالي”، أنه لأول مرة في مصر تم طرح 30 ألف فصل حكومي في عام واحد بالإضافة إلى 20 ألف فصل بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع مشيراً إلى دخول 20 ألف فصل منهم الخدمة التعليمية العام الدراسي القادم.

فيما قال المحافظ، إنه تم حصر قطع الأراضي الفضاء بنطاق المحافظة في إطار خطة التوسع في إنشاء المدارس وتم اختيار 220 قطعة وتسلمتهم هيئة الأبنية التعليمة للبدء في اجراءات الطرح وجاري طرح 80 قطعة أخرى.

كما افتتح الدكتور الهلالي الشربيني والمهندس ياسر الدسوقي مدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية المشتركة التي تضم 32 فصل منهم 20 فصل ابتدائي و12 فصل رياض أطفال بتكلفة بلغت 4 مليون و160 ألف جنيه.

كما قام الوزير والمحافظ بوضع حجر أساس عدة مدارس منها مدرسة الفاروق الرسمية المتميزة لغات بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق مدينة أسيوط والتي من المقرر أن تقام على مساحة 2765 متر مربع وتضم 42 فصل دراسي وتشمل مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية .

وعلى هامش زيارته الى اسيوط طمأن الوزير أولياء الأمور والطلاب بأن تكون امتحانات الثانوية العام هذا العام منضبطة، وسيتم توفير مناخ مناسب للطلاب يحقق العدالة فيما بينهم متعهداً بإختفاء ظاهرة الغش الجماعي وأشار إلى أن نظام الثانوية العامة تم تنفيذه لصالح الطلاب، حيث تم دمج ورقة الأسئلة بورقة الإجابة وستكون بنظام الاسئلة المتتابعة المحددة الدرجات وستقوم الوزارة بعرض نماذج للامتحانات على موقعها حتى يعرف الطلاب نظام الامتحانات.