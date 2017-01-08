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جامعة بني سويف تطلق جائزة «أوسكار في الإبداع»‎

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جامعة بني سويف تطلق جائزة «أوسكار في الإبداع»‎ جامعة بني سويف تطلق جائزة «أوسكار في الإبداع»‎

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

أطلق الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أول جائزة للإبداع تحت مسمى”جائزة أوسكار الجامعة للإبداع”، وذلك لحرص الجامعة على النهوض بالبحث العلمى وتشجيع الإبداع والإبتكار والوعى المعرفى.

وقال رئيس جامعة بني سويف، إن جائزة أوسكار الجامعة للإبداع جائزة سنوية مستقلة يشرف عليها مجلس أمناء وتستعين بلجان تحكيم محايدة، وتمنح هذه الجائزة للمبدعين وصناع الثقافة والمفكرين والشباب وللمؤسسات الثقافية المهتمة بالإبداع تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم فى المجالات المختلفة التى لها أثر واضح فى إثراء الحياة الثقافية والأدبية والإجتماعية.

وأشار الدكتور طريف شوقى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الي أن الجائزة تمنح فى عدة مجالات من أهمها مجال الإبداع العلمى والطبى والاقتصادى والاجتماعى والاعلامى ومجال الابداع المعلوماتى علاوة على الابداع الأدبى والفنى , بشرط ألا يكون العمل قد فاز فى اى مسابقة مشابهة والا يكون قد مضى على نشر العمل أكثر من سنتين .

وأضافت الدكتورة مها احمد ابراهيم، استاذ علم المعلومات بكلية الآداب، أن الجامعة بدأت فى استقبال الاعمال الابداعية بمكتب الجودة بكلية الآداب، موضحة ان الجوائز سوف توزع فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمى الدولى للإبداع .

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