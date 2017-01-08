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مراجعة تعليمية مجانية داخل 48 مركز شباب لطلاب الاعدادية بالغربية

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مراجعة تعليمية مجانية داخل 48 مركز شباب لطلاب الاعدادية بالغربية مراجعة تعليمية مجانية داخل 48 مركز شباب لطلاب الاعدادية بالغربية

> الغربية اسلام الخياط

نظمت اليوم الاحد مديرية التربية والتعليم بالتنسيق  مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية   قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الاعدادية، وذلك داخل 48 مركز شباب بمدن ومراكز المحافظة.

 

وشهدت القوافل اقبالا كبيرا من قبل الطلاب والطالبات بالشهادة الاعدادية، للأستفادة من المراجعات النهائية المجاني في  ظل مواجهة غلاء الدروس الخصوصة 

 

 جاء ذلك  برعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه، وإشراف محمد اسماعيل وكيل وزاره الشباب والرياضه بالغربيه، وعلي الراعي وكيل الشباب ،محمد جوده مدير التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

 

 وعقدت المحاضرات ابتداء من اليوم الأحد حتي الخميس المقبل من الساعه العاشره صباحا حتي الواحده والنصف ظهرا.

 

 


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