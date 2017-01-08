نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق حملة " معاك لحد ما تشتغل"

الإسكندرية – أسماء على بدر

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سمر شلبي،اليوم الأحد، من خلال لجنة التأهيل الوظيفي برئاسة المهندس كريم الكسار، ولجنة العلاقات العامة، برئاسة المهندس محمد خالد، الهاشتاج الخاص بحملة"معاك لحد ما تشتغل" على صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بها .

وقالت المهندسة سمر شلبي، نقيب مهندسي الإسكندرية، فى بيان، إن الحملة تأتى من خلال عمل النقابة بإستراتيجية واضحة تستهدف تقديم الخدمات المختلفة لمهندسيها بأفضل صورة ممكنة، والاهتمام الدائم والمستمر بالمهندسين حديثي التخرج منوهة ً إلى أن النقابة تقوم بعمل العديد من بروتوكولات مع كبرى الشركات بالإسكندرية بهدف تدريب المهندسين حديثي التخرج بها، مما يساعد في تجهيزهم لسوق العمل، بالإضافة إلى الدورات التي تقوم بها النقابة

وأوضح المهندس كريم الكسار رئيس لجنة التأهيل الوظيفي، أن الحملة تم إطلاقها انطلاقا من دور النقابة الرئيسي في دعم المهندسين راغبي العمل بشكل عام وحديثي التخرج بشكل خاص في توفير فرص عمل حقيقة لهم في الشركات والهيئات الهندسية المختلفة حيث تهدف الحملة إلى توفير أكبر عدد من الوظائف لمهندسي الإسكندرية من حديثي التخرج.

ومن ناحية أخرى أكد جوزيف مقار مدير الموارد البشرية بالنقابة والمسؤل عن التواصل مع الشركات، أن جميع الشركات والجهات التى تم التواصل معها قد رحبت بتلك المبادرة التى أطلقتها النقابة، والتى من شأنها أن توفر قاعدة بيانات كبيرة للمهندسين حديثى التخرج وسيرهم الذاتية مما يساهم فى سهولة اتخاذ قرار التعيين بسهولة ويسر.