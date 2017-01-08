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جنح العجوزة تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ حكم قضائى

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جنح العجوزة تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ حكم قضائى جنح العجوزة تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ حكم قضائى

>كتب سليم على

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار أحمد الرملى، وأمانة سر محمد جبر، اليوم الأحد، عدم قبول دعوى تتهم عمرو الجارحى، وزير المالية، بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر من مجلس الدولة بصرف مكافآت مالية "بدل النقدى"، لعدد من المدرسين بمختلف المحافظات.

وأشارت المحكمة فى الدعوى رقم "24084" لسنة 2016، إلى أن قرارها السابق، بسبب أن المدعين لم يسلكوا الطريق القانونى، فى إعلان المدعى عليه وزير المالية بشخصه، وعدم تقديم الصيغة التنفيذية للحكم.

كان عدد من المدرسين بالمحافظات أقام دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم فى صرف مكافآت بدل النقدى عن رصيد الإجازات السنوية الخاصة بهم، إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام.

 

 


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