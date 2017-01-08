تجديد حبس عاطل 15يوما لاتهامه بسرقة شقة خاله ومحاولة اغتصاب ابنته بالبساتين

كتب أحمد إسماعيل

جدد القاضى الجزئى بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى اغتصاب ابنة خاله وسرقة شقتهم فى منطقة البساتين.

أمرت نيابة البساتين، برئاسة المستشار عمرو غراب، وبإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة خاله، والشروع فى اغتصاب ابنته "طفلة" تحت تهديد السلاح، كما أمرت النيابة بعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعى للكشف عليها.

أنكر المتهم ارتكاب الواقعة فى أقواله أمام أحمد مجدى مدير نيابة البساتين، وذكر أنه لم يرتكب مثل هذا الفعل من قبل، وأن هذه ادعائات من قبل أقاربه، فيما أكد والد المتهم أنه سبق واقتحم منزل جيرانه قبل الواقعة بعدة أشهر، وأضاف جيرانه فى التحقيقات أن المتهم دائم التشاجر مع والدته بسبب طلبه المال لشراء الأقراص المخدرة، وأنه سئ السمعة.

وجاء فى التحقيقات التى أجراها محمد أمين وكيل النيابة، أن التحريات أفادت قيام المتهم "ف.ع" 25 سنة عاطل، مسجل خطر، باقتحام منزل خاله المجاور لشقته بمنطقة البساتين، حيث تمكن المتهم فى الليل من دخول الشقة بعد علمه بغياب الأب والأم، وتمكن من سرقة 3 آلاف جنيه من الشقة.

وأثناء خروج المتهم شاهد ابنة خاله 14 سنة، نائمة فى السرير بجوار شقيقها الأصغر 10 سنوات، فحاول التعدى عليها جنسيآ بتديدها بسلاح أبيض "مطواة"، وعندما رفضت الانصياع إليه أصابها فى جسدها حتى تخاف، وظلت تقاومه بعد جرحها، وصرخت للاستغاثة بجيرانها، وعندما تيقن اكتشاف جريمته وشاهد منظر الدم الذى يسيل من الطفلة، فر هاربآ قبل دخول الجيران.

تحرر محضرا بالواقعة، وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.