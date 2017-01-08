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"كريدى اجريكول" يقاضى "الاهرام للصناعة والتجارة" لسداد 110 ملايين جنيه

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"كريدى اجريكول" يقاضى "الاهرام للصناعة والتجارة" لسداد 110 ملايين جنيه "كريدى اجريكول" يقاضى "الاهرام للصناعة والتجارة" لسداد 110 ملايين جنيه

>كتبت ندى سليم

 

حرك بنك كريدى أجريكول دعوى قضائية ضد مجموعة الأهرام للصناعة والتجارة، أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب فيها بسداد مبلغ قدره 110.3 ملايين جنيه و1.3 مليون دولار أمريكى بخلاف العوائد.

ووفقا لصحيفة الدعوى، ذكر البنك أنه منح تسهيلات ائتمانية للشركة المدعى عليها بنفس القيمة سالفة الذكر منذ عدة سنوات، وخاطب الشركة أكثر من مرة لسداد المديونية المقررة عليها، إلا أنه تعذرها عن السداد اضطره للجوء إلى القضاء.

 ووفقا للعقد المبرم بينهما نص على تعهد الضامنين بسداد المديونية عند أول طلب منه بكافة المبالغ المستحقة على المدين الأصلى بمجرد تقديم حساب البنك ودون حاجه لإثبات مستحقاته بأى طريقة أخرى دون النظر إلى أى اعتراضات قد يبديها المدين الأصلى .

 


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