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حبس حدث 4 أيام لدخوله منطقة محظورة وحيازة جهاز لاسلكى غير مصرح باستخدامه

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حبس حدث 4 أيام لدخوله منطقة محظورة وحيازة جهاز لاسلكى غير مصرح باستخدامه حبس حدث 4 أيام لدخوله منطقة محظورة وحيازة جهاز لاسلكى غير مصرح باستخدامه

>كتب سليم على

قررت نيابة أحداث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد سطوحي، حبس حدث 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بدخول منطقة محظورة وإحراز أحد أجهزة الاتصالات اللاسلكية بدون موافقة الجهات الأمنية، كما أمرت بإرسال متهم آخر للنيابة المختصة للتحقيق معه.

 

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة أن قوات الأمن تمكنت من القبض على كل من " وليد . م . ه " البالغ من العمر 16 عام وآخر يدعى " فرج . ع. ال " 30 عام أثناء عبورهم منطقة محظورة بمنفذ الواحات البحرية دائرة قسم ثانى أكتوبر بعد إطلاق النيران عليهم ومحاولة ايقافهم.

 

تبين أن الثانى كان يقود سيارة لاند كروزر "مسروقة" محملة بمواد بترولية، كانوا فى طريقهم لتسليمها لأحد المصانع، كما تم ضبط بحوزة المتهم الاول جهاز لاسلكى ماركة " ثريا" يتطلب حمله ترخيص من الجهات الأمنية.

 

وبمواجهة المتهم الاول بتهمة حيازته لجهاز الاتصالات ، أكد أنه اشتراه من أحد المحالات بـ25 الف جنيه ، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.


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