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"النقض" تؤيد حبس 6 عناصر إخوانية 3 سنوات بتهمة اثارة الشغب فى الإسكندرية

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"النقض" تؤيد حبس 6 عناصر إخوانية 3 سنوات بتهمة اثارة الشغب فى الإسكندرية "النقض" تؤيد حبس 6 عناصر إخوانية 3 سنوات بتهمة اثارة الشغب فى الإسكندرية

>كتب أحمد متولى

أيدت محكمة النقض عقوبة حبس 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه على خلفية ادانتهم بارتكاب جريمة إثارة الشغب بمحافظة الإسكندرية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع .

 

واسندت النيابة العامة للمتهمين، الاشتراك مع آخرين مجهولين فى التجمهر، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والبلطجة، والخروج فى مسيرات لاستعراض القوة، والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المعارضين لتحركات جماعة الإخوان الإثارية.

 

وذكرت النيابة العامة فى قرار إحالتهم للمحاكمة، أن التحقيقات كشفت انضمامهم لحركة تسمى "شباب ضد الانقلاب" أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وهى إحدى الكيانات التابعة لجماعة الإخوان.

 

وأكدت التحقيقات ضلوع المتهمين فى ارتكاب جرائم البلطجة، ومقاومة السلطات، وإتلاف وتخريب المنشأت العامة والممتلكات الخاصة، وتحريض المواطنين على التظاهر، وقطع الطرق العامة بإشعال النيران.

 

وعثرت الأجهزة الأمنية خلال مداهمة مساكن بعض المتهمين، وفقا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، على منشورات ومطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان، تضمنت عبارات تحريضية ضد رجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

 

 


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