7 قواعد أساسية لتناول طبق سلطة صحى يحميك من الأمراض

كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" القواعد الأساسية لإعداد طبق سلطة فى المنزل يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية اللازمة، لأن السلطة هى جزء لا يتجزأ من النظام الغذائى للأشخاص الذين يتبعون نمط حياة صحى، لأنها ببساطة تحافظ على جسمك صحى وخالى من السموم.

وكما جاء فى التقرير من القواعد الأساسية لتناول طبق سلطة صحى، تتضمن الآتى:

1.يجب أن تحتوى على بعض الخضروات الورقية الخضراء (البقدونس -الجرجير –السبانخ-الخس)،لأنها تحتوى على الكثير من المواد المضادة للأكسدة وبيتا كاروتين والبوتاسيوم وحمض الفوليك وغيرها من الفيتامينات.

2.إضافة الكرفس (فيتامين أ) والخيار(فيتامين سى) والبروكلى (فيتامين سى) واللوز يحتوى على (النياسين والبروتين والألياف)، بذور عباد الشمس(البروتين والألياف).

3.إضافة شرائح من الطماطم تحتوى على (المنجنيز والبوتاسيوم والألياف والفيتامينات c,a,k)-البنجر(حمض الفوليك)- بذور الرمان (مضادات الأكسدة، والكالسيوم والبوتاسيوم والألياف والفيتامينات)-البصل يحتوى على مواد كيمائية نباتية وألياف.

4. إضافة شرائح الفلفل فإنه يحتوى على (حمض الفوليك- وفيتامين ب1,ب2,ب6 وفيتامين سى، والأفوكادو يحتوى على دهون صحية وفيتامينات والمعادن).

5.بعض البروتينات: إضافة البيض المسلوق أو الدجاج والفاصوليا تحتوى على البوتاسيوم والدهون الصحية، الجبنة منخفضة الدهون تحتوى على فيتامين د والكالسيوم.

6.شرائح التفاح: يحتوى على فيتامين سى والفلافونيدات والفراولة والتوت (الألياف وفيتامين ج).

7. يرش بعض عصير الليمون يحتوى على فيتامين سى وحمض الفوليك، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون (دهون صحية) وأخيرا يمكنك تناول طبق سلطة يحتوى على جميع العناصر الغذائية والضرورية لجسمك.