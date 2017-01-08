ننشر أسعار العائد على كافة الودائع الادخارية لدى البنك الأهلي المصري

شيماء مصطفى

يعتبر البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك العاملة في مصر، ويستحوذ على حصة سوقية تزيد عن 27% ، ويعد من أهم وأكبر البنوك المكونة في القطاع المصرفي المصري، ومؤخراً وعندما قام محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بتحرير سعر الصرف، أصدر البنك الأهلي المصري شهادة ادخار ذات عائد كبير يصل إلى 20% يصرف كل ثلاثة أشهر.

كما أصدر البنك الأهلي المصري شهادة أدخار بعائد 16% ومدة الشهادة ثلاث سنوات، ويتم حساب العائد لها من اليوم التالي للشراء ويتم صرف ذلك العائد شهرياً.

ووفقاً لما هو منشور من البنك الأهلي المصري فإن أسعار العائد على الودائع الادخارية بكافة أنواعها لدى البنك الأهلي المصري هي كالتالي :-

حساب التوفير الشهري بسعر عائد 10.65% ، حساب التوفير الربع سنوي بعائد توفير 10.85%، حساب التوفير النصف سنوي بعائد توفير 11.05% ، حساب التوفير السنوي بعائد 11.25% ، حساب إدخار المعاش بعائد 11.25% ، حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز بعائد 11.25% ، شهادات ادخار البنك الأهلي المصري للشركات (ثلاث سنوات) يصرف بشكل شهري 8.65% ، شهادات إدخار البنك الأهلي المصري للشركات (3سنوات) ربع سنوى بعائد شهري 8.70%.

شبكةعيونالإخبارية

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