عودة البدرى تحدد موعد التجديد لمتعب وغالي

كتب فتحى الشافعى

يحسم النادى الأهلي خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب عودة حسام البدرى المدير الفنى من كندا مصير ثنائى الفريق حسام غالى وعماد متعب.

وشهدت الأيام الماضية جدلا حول مصير ثنائى الأهلي بشأن التجديد لهما من عدمه، إذ ترددت أنباء حول تفكير الأهلى فى تجديد عقد غالى وعدم التجديد لمتعب، لكن الأنباء الواردة من الأهلى تؤكد تجديد عقد الثنائى.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أن جلسة ثلاثية سوف تجمع بينه وبين محمود طاهر رئيس النادى وحسام البدرى عقب عودة الأخير من رحلته الحالية فى كندا، والتى تنتهى يوم 12 يناير الجارى من أجل حسم ملف تجديد عقود متعب وغالى.

وبدأ الأهلى أمس السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، ويغيب عن تدريبات الفريق ما يقرب من 13 لاعباً لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية.