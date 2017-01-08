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أحمد دويدار يقترب من كاظمة الكويتى الموسم المقبل

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أحمد دويدار يقترب من كاظمة الكويتى الموسم المقبل أحمد دويدار يقترب من كاظمة الكويتى الموسم المقبل

>كتب أحمد توفيق

اقترب أحمد دويدار مدافع نادى الزمالك، من الانتقال لنادى كاظمة الكويتى مطلع الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث سبق ولعب مدافع القلعة البيضاء للنادى الكويتى بالانتقالات الشتوية عام 2013 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وكانت تجربة جيدة.

أحمد دويدار ينضم لكاظمة مطلع الموسم المقبل

وكشف مصدر مقرب من أحمد دويدار، أن العرض الكويتى الذى تلقاه مدافع الزمالك خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة البيضاء، عقب انتهاء عقده، مقدم من نادى كاظمه الكويتى، والذى يسعى لضم اللاعب بدءا من الموسم الجديد.

أحمد دويدار يقضى موسمه الأخير مع الزمالك

ويعد الموسم الحالى الأخير لأحمد دويدار مع الزمالك، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال شهر يناير الجارى وتفعيل العقد بعد انتهاء الموسم.

أحمد دويدار يرفض التجديد للزمالك

وأعلن أحمد دويدار عدم رغبته فى تجديد عقده مع نادى الزمالك، حيث عرض الرحيل خلال الميركاتو الشتوى الجارى لأحد الأندية بالدورى الممتاز، نظير التنازل عن كل مستحقاته لدى القلعة البيضاء والبالغة مليون و750 ألف جنيه قبل الانتقال لكاظمة الكويتى الموسم المقبل.

ويسعى أحمد دويدار حسم مصيره بشكل نهائى مع نادى الزمالك، حيث يستعد للسفر مع لخوض بطولة أمم أفريقيا بالجابون، المقرر انطلاقها يوم 14 من الشهر الجارى.


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