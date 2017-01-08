وادى دجلة يستعد للدور الثانى بمواجهة إنبى والداخلية

كتبت أسماء عمر

يستعد فريق وادى دجلة للدور الثانى من الدورى العام، بتمرينات خفيفة تستمر لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم، ويدخل بعدها فى معسكر إعداد بالعين السخنة، بدءا من يوم الأربعاء المقبل ويستمر لمدة 16 يوما.

ويخوض خلاله الفريق خلال معسكر الإعداد مباراتين الأولى مع فريق إنبى فى 22 يناير الجارى والثانية مع فريق الداخلية فى 31 من نفس الشهر فى غياب عصام الحضرى حارس مرمى الفريق، والذى يشارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها 14 يناير الجارى.

ويستعد وادى دجلة بقيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو لمواجهة بتروجت، فى أولى مبارياته بالدورى العام، والتى من المقرر أن تقام يوم 13 فبراير المقبل.