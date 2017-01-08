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صور | الموت يفجع الفنانة ريم البارودي بعد آخر جلسة تصوير لها وإطلالة تثير الكثير من الجدل

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خبر حزين استيقظت عليه الفنانة المصرية “ريم البارودي” صباح أول أمس الجمعة الموافق 6 يناير 2017، والذي أفجعها لوفاة شخص تحبه كثيراً وقد نشرت خبر وفاته على الانترنت عبر حسابها الشخصي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر.

الموت يفجع الفنانة ريم البارودي في هذا الشخص

وكان الشخص الذي توفى هو عم الفنانة ريم البارودي والذي نشرت على الفيس بوك تدوينة ترثي فيها عمها الذي تحبه، قائلة:

    «إنا لله وإنا إليه راجعون عمي عزت البارودي توفى البقاء لله وحده»

الفنانة المصرية ريم البارودي تتلقى التعازي من جمهورها

وقد تلقت الفنانة ريم البارودي الكثير من التعليقات لتعازي الفنانة بوفاة عمها، وكانت التعليقات من قبل جمهورها ومحبيها الدعاء لعمها بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
ريم البارودي

 إطلالة للفنانة ريم البارودي تثير الجدل

والجدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودي، ظهرت منذ أيام بشكل مختلف في أحدث جلسة تصوير، وقد بدت مختلفة في تسريحة شعرها، والغريب الذي أثار دهشة الجميع هو الماكياج الثقيل الذي وضعته، وأحمر الشفاه بألوان متعددة وغريب وظهر شعرها قصير، ووضعت “بابيون” حول رقبتها.
شاهد الصور للفنانة ريم البارودي وآخرإطلالتها

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