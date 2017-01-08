سطو علي بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية وسرقة 260 ألف جنيه

شيماء مصطفى

شهدت محافظة المنوفية حادث مؤسف في أولي ساعات الصباح اليوم، فقد قام مجهولين بالسطو علي بنك من أهم البنوك في المحافظة وهو بنك التنمية الزراعي بمنشأة سلطان مركز منوف ، وقاموبتهشيم وتحطيم الخزينة الخاصة بالبنك وسرقة كل محتوياتها، والتي كانت تحتوي علي مبلغ 260 الف جنيه وأواق ومستندات خاصة بالبنك، وسط غياب الأمن الخاص بالبنك، وقوات الشرطة المنوط بها تأمين البنك وحماية ممتلكاته.



ماكشفته التحقيقات

وقد إنتقلت قيادات مركز منوف الي مكان الحادث علي الفوربعد تلقيه بلاغ ، حيث إكتشف السرقة موظف بالبنك أثناء فتحه البنك تحطيم الخزينة والإستلاء علي الأموال التي بها والأوراق والمستندات الخاصة بالبنك، والتي تبين أن اللصوص تمكنو من فتح الخزينة بإستخدام آله حادة وإستغرقو وقت طويل في عملية السرقة في ظل عدم وجود خدمات أمنية خاصة بالبنك.

وقد أمر مدير أمن المنوفية اللواء خالد ابو الفتوح بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث والتعرف علي الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت، كما تقرر إحالة خدمة تأمين البنك إلي التحقيق فوراً.

شبكةعيونالإخبارية

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