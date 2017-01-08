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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع خلال 24 ساعة

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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع خلال 24 ساعة ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع خلال 24 ساعة

أرشيفية

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 سفن منها 3 للحاويات و 5 بضائع عامة، كما استقبل 65 ألفاً و996 طن قمح.

وغادر الميناء، 3 سفن للحاويات و 5 بضائع عامة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء، 3 قطارات بحمولة 3794 طن قمح،  و 153 سيارة بحمولة 6288 طن قمح،  ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99 ألفا و46 طنا،  بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 105 آلاف و77 طن قمح.

شملت حركة الصادر من الميناء 5450 طن يوريًا، و2600 طن مولاس، و5710 أطنان رمل زجاجى، و2850 طن حديد بلت، و3100 طن ملح.

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