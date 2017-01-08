ضبط 6 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، حملة مرورية، بقيادة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بالحارة الخدمية دائرة مركز شرطة دمنهور، أسفرت عن ضبط 6 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة.

شارك فى الحملة، ضباط إدارة المرور بقيادة العميد محمد القاضى مدير مرور البحيرة، وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل مباحث المرور بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 22 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.