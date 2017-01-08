«الصحة»: إغلاق 3364 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية والتراخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 3364 منشأة طبية مخالفة للإشتراطات الصحية والتراخيص خلال العام الماضى 2016 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلن الدكتور ممدوح محمد الهادى، رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والترخيص، بأنه تم اصدار 2841 شهادة للتوثيق بالخارج وتم الحصول على 69 موافقة مبدئية لاقامة مستشفى خاصة، بالاضافة الى استصدار 59 شهادة جودة لمستشفى، و 44 ترخيص لنادى صحى وجيم، كما تم اصدار 31 ترخيص لانشاء وحدة قسطرة ، و17 ترخيص ليزر مكانى، خلال نفس المدة.

وأضاف، بأنه تم اصدار تراخيص لـ 7 معامل اسنان، و 295 لمراكز العلاج الطبيعى بالاضافة الى 8 بنوك دم ، كما تم اصدار 151865 ترخيص مزاولة مهنه أول ، و27 تراخيص مؤقتة للاخوة الفلسطينيين لأول مرة، و 58 تجديد لهم.

وأشار إلى إصدار 60 موافقة لحضور الخبراء الأجانب لمصر، و252 ترخيص زمالة مصريه، و3845 تراخيص للجان التحاليل الطبية، كما تم الموافقه على عمل 4 لجان طب بشرى ، و5 لجان للصيدله ،و 6 لجان للعلاج الطبيعى ، كما بلغت لجان التمريض 4 لجان .