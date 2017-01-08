الصحة: خبير مصري أمريكي يناظر مرضى الأورام بمستشفى الإسماعيلية غدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال المعهد القومي للتدريب ومستشفى أورام الاسماعيلية التعليمي، غداً الأحد، الدكتور شريف نور المصري الأمريكي، أستاذ الأشعة في جامعة إيمورى بكليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية .

و‏‪ يقوم الدكتور شريف نور، غداً ، بعقد يوم علمي لمناقشة الجديد في الأشعة والهندسة الطبية الحيوية بالمعهد القومي للتدريب، ثم يعقبه 3 أيام من مناظرة الحالات وإجراء العمليات بمستشفى أورام الاسماعيلية التعليمي الذى قد افتتحها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بعد التطوير الاسبوع الماضي.

يأتي استقبال الدكتور نور، في اطار مبادرة طيور الطب المهاجرة التي تبنتها وزارتي الصحة والسكان من جهة والهجرة وشئون المصريين في الخارج من جهة أخرى.

‫يذكر أن، الدكتور شريف نور هو أستاذ الأشعة في جامعة إيمورى في كلية الطب، حيث كان الدكتور نور أستاذ مساعد الأشعة والهندسة الطبية الحيوية ومدير برنامج العلاج التداخلي بالرنين المغناطيسي والأشعة في مستشفيات كليفلاند كلينيك.

كما يعد الدكتور نور، هو زميل الكلية الملكية للأشعة بلندن المملكة المتحدة ولديه 85 منشورًا في مختلف الموارد الطبية، بما في ذلك المخطوطات والملخصات والكتب العلمية التي تجعل منه علمًا من أعلام الطب في العالم.

يذكر أن، الدكتور نور من المتميزين عالميًا في مجال استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لاستئصال سرطان البروستاتا بواسطة الليزر ، ويستخدم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي التداخلية لاستهداف انتقائي واجتثاث الورم مع المحافظة على سلامة ما تبقى من غدة البروستاتا.