مهام منزلية لكل طفل حسب عمره

أحيانا تتساءل الأم إن كان بالإمكان إسناد بعض المهام للطفل، وأي مهام تناسبه وفق عمره. لا تحتاري، نقدم لك هنا بعض المهام المناسبة لكل طفل حسب الفئة العمرية التي ينتمي لها:

2 – 3 سنوات:

- وضع الملابس في سلة الغسيل

- وضع الألعاب في مكانها المخصص

- وضع القصص والكتب على الرف المخصص لها

4 – 7 سنوات:

- المساعدة في تحضير المائدة

- ترتيب السرير

- سقي النباتات أو الحديقة

- المساعدة في ترتيب حاجيات التسوق

- وضع الأغراض الغير قابلة للكسر والغير حادة في غسالة الصحون

- المساعدة في تنظيف الطاولة بعد تناول الطعام

- تحضير الحقيبة المدرسية

8 – 10 سنوات

- تنظيف غرفتهم

- إعداد طاولة الطعام

- استخدام المكنسة الكهربائية

- المساعدة في غسل السيارة

- ترتيب الملابس بعد الغسل ووضعها في مكانها

- وضع الصحون في غسالة الصحون وكذلك تفريغها عند الانتهاء

- رمي النفايات في المكان المخصص خارج المنزل

11 عاماً فما فوق:

- المساعدة في تنظيف المطبخ

- غسل الصحون

- غسل الملابس

- إعداد بعض الوجبات والحلويات البسيطة

- غسل السيارة

- تنظيف الحمام