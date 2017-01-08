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عودة حركة الطيران لتركيا.. وتسيير رحلتين من القاهرة إلى إسطنبول

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عودة حركة الطيران لتركيا.. وتسيير رحلتين من القاهرة إلى إسطنبول عودة حركة الطيران لتركيا.. وتسيير رحلتين من القاهرة إلى إسطنبول

>كتب محمد طنطاوى

أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى عودة رحلات الشركة الوطنية للطيران بين مصر وتركيا إلى طبيعتها، بعد التحسن النسبى فى حالة الطقس بمدينة إسطنبول التركية.

 

وأضاف المصدر، لليوم السابع، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيّرت اليوم، الأحد، الرحلة رقم 737 إلى مطار اسطنبول وعلى متنها 134 راكبا فى تمام الساعة 10:00 صباح اليوم، بعد تلقيها الإذن بالإقلاع، حيث كان مقررًا إقلاعها فى تمام الساعة9:35.

 

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة أخرى رقم 735 إلى مدينة إسطنبول التركية فى تمام الساعة 14:00 من مساء اليوم الأحد، وعلى متنها 66 راكبًا، لافتا إلى أن الرحلة رقم 737 وصلت إلى إسطنبول ومن المقرر قيامها برحلة العودة القاهرة مرة أخرى حسب جدول التشغيل المقرر.

 

وكانت الرحلات المتجهة إلى تركيا قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتباكًا فى حركة التشغيل بسبب إلغاء بعض الرحلات نظرًا لحالة الطقس السيئ التى تضرب مناطق واسعة من تركيا، وهو ما يعيق حركة الطيران ويؤدى إلى توقفها اتباعًا لتعليمات الأمن والسلامة. 

 

 


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