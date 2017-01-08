القومى لحقوق الإنسان يكرم مدير وحدة متحدى الإعاقة بجامعة بنى سويف

بني سويف – هاني فتحي

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الاحتفالية السنوية لليوم العالمي لمتحدي الإعاقة مدير وحدة متحدي الإعاقة بجامعة بني سويف الدكتورة أمنية محسن، تقديرًا لجهودها في مجال النشاط المجتمعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه أشاد الدكتور أمين لطفي – رئيس الجامعة، بجهود وحدة متحدي الإعاقة داخل الجامعة وبالإنجازات التى تم تحقيقها على مدار ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الجامعة لا تتدخر جهدا في التواصل المستمر مع العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كافة المجالات، وتحفيزهم لمزيد من العطاء لإثراء العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

مضيفًا أن الجامعة تضم أول كلية متخصصة في علوم ذوي الإعاقة هي كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وكذلك ملاعب متعددة الأغراض لذوي الإعاقة، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ كافة التوصيات التى تخرج خلال اللقاءات والمؤتمرات التى تعقدها الجامعة في ذلك الشأن.

جاء التكريم خلال ورشة عمل بعنوان "دور الإعلام والدراما في نشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم والمجتمع"، وبحضور السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والمشرف العام على للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، والمخرجة أنعام محمد على، والدكتور صلاح سلام مدير وحدة الإعاقة بالقومي لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني والمتخصصين في مجال الإعاقة والإعلاميين.

واوضح الدكتورأمين لطفي، خلال الاحتفالية أن الجامعة قد قامت بتجميع مؤلفات وأبحاث الدكتورة علية حسن حسين – رائدة مدرسة الأنثروبولوجيين بجامعة بني سويف في كتاب يحمل اسم "سيرة ومسيرة – عاشقة الواحات، تكريمًا لذكري أستاذة جليلة لها كم هائل من الإنتاج الفكري والبحثي، ساهمت في نمو وتطوير البحث الأنثروبولوجي في مصر والعالم العربي وعملت على تخريج دفعات متعددة من الطلاب المتخصصين في المجال .