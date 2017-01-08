التضامن بالشرقية : توزع 2000 بطانية على مستحقى الضمان الاجتماعي

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد على عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية أن المديرية بدأت فى توزيع 2000 بطانية برعاية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإشراف المديرية على مراكز المحافظة .



> وقال انه يتم توزيع البطاطين على عملاء الضمان الاجتماعي الأكثر احتياجا على أن يبدأ التوزيع بداية من غدا الاثنين بمركز ومدينة الزقازيق ثم باقى مراكز المحافظة



> وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تضامن 264 وحدة شئون اجتماعية على مستوى المحافظة وتم تحديد المستحقين من محدودى الدخل والمحتاجين من العملاء عن طريق مدير كل وحدة .

> التاج

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