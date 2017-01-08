أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التضامن بالشرقية : توزع 2000 بطانية على مستحقى الضمان الاجتماعي

Google+ Print
التضامن بالشرقية : توزع 2000 بطانية على مستحقى الضمان الاجتماعي التضامن بالشرقية : توزع 2000 بطانية على مستحقى الضمان الاجتماعي

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد على عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية أن المديرية بدأت فى توزيع 2000 بطانية برعاية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإشراف المديرية على مراكز المحافظة .


> وقال انه يتم توزيع البطاطين على عملاء الضمان الاجتماعي الأكثر احتياجا على أن يبدأ التوزيع بداية من غدا الاثنين بمركز ومدينة الزقازيق ثم باقى مراكز المحافظة 


> وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تضامن 264 وحدة شئون اجتماعية على مستوى المحافظة وتم تحديد المستحقين من محدودى الدخل والمحتاجين من العملاء عن طريق مدير كل وحدة .
> التاج
>  


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365