إطلاق مبادرة «المنيا تأمر» لمحاربة غلاء الأسعار

بدأت مديرية الأمن في توزيع السكر على المواطنين باسعار مخفضة لمحاربه الغلاء من خلال تبني مبادرة ”المنيا تأمر”، حيث بدأت اليوم الأحد، أولي جولات سيارات مديرية آمن المنيا من مدينة المنيا بحضور اللواء فيصل دويدار مدير آمن المنيا.

وأكد مدير الأمن، أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع من أجل المواطن البسيط منعًا لاستغلال التجار لزيادة اسعار السلع ولتخفيف العبئ علي المواطنين.

وأضاف دويدار، أنه تم التنسيق مع اللواء عصام بديوي محافظ المنيا بشأن مبادرة “المنيا تأمر”.

ولفت مدير الأمن، الي أن البداية اليوم من مدينة المنيا ثم تجوب السيارات جميع أنحاء مراكز المحافظة من خلال سيارات الشرطة التي تقوم بتوزيع السلع ومنها السكر وذلك من خلال رجال الشرطة الذين يقومون بعملية التوزيع.

وأضاف، أن المبادرة قد تكون نواة للجميع من محبي الوطن لتبي محاربة الغلاء الذي ينتهجه بعض التجار.