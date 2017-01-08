أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إطلاق مبادرة «المنيا تأمر» لمحاربة غلاء الأسعار

Google+ Print
إطلاق مبادرة «المنيا تأمر» لمحاربة غلاء الأسعار إطلاق مبادرة «المنيا تأمر» لمحاربة غلاء الأسعار

صورة من الحدث

بدأت مديرية الأمن في توزيع السكر على المواطنين باسعار مخفضة لمحاربه الغلاء من خلال تبني مبادرة  ”المنيا تأمر”،  حيث بدأت اليوم الأحد، أولي جولات سيارات مديرية آمن المنيا من مدينة المنيا بحضور اللواء فيصل دويدار مدير آمن المنيا.

وأكد مدير الأمن، أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع من أجل المواطن البسيط منعًا لاستغلال التجار لزيادة السلع ولتخفيف العبئ علي المواطنين.

وأضاف دويدار، أنه تم التنسيق مع اللواء عصام بديوي محافظ المنيا بشأن مبادرة “المنيا تأمر”.

ولفت مدير الأمن، الي أن البداية اليوم من مدينة المنيا ثم تجوب السيارات جميع أنحاء مراكز المحافظة من خلال سيارات الشرطة التي تقوم بتوزيع السلع ومنها السكر وذلك من خلال رجال الشرطة الذين يقومون بعملية التوزيع.

وأضاف، أن المبادرة قد تكون نواة للجميع من محبي الوطن لتبي محاربة الغلاء الذي ينتهجه بعض التجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم