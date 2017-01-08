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«البورصة» تربح 3.4 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول

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«البورصة» تربح 3.4 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول «البورصة» تربح 3.4 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول

ارشيفية – البورصة

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 3.4 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة تداول، اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليصل إلى مستوى 418،108 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.72% ، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.71%، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.98%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.55%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47%.

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