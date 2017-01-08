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وزير القوى العاملة يبلغ بقضية بيع عقود عمل مزورة للإمارات

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وزير القوى العاملة يبلغ بقضية بيع عقود عمل مزورة للإمارات وزير القوى العاملة يبلغ بقضية بيع عقود عمل مزورة للإمارات
وزير القوي العاملة

وزير القوي العاملة

أبلغ وزير القوى العاملة محمد سعفان ، الجهات الأمنية المختصة بقضية نصب وبيع عقود عمل مزورة للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها ما يقرب من 300 ألف جنيه مصرى.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الأحد ، إن سعفان ، تلقى تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بالامارات العربية المتحدة، بقضية نصب وبيع عقود مزورة، محذرا العمالة المصرية من الوقوع ضحية التأشيرات والعقود “المضروبة “.

وأوضح المستشار العمالى ياسر هندي ، أنه تلقي اتصالا محمد سعيد زعتيني مدير العلاقات العامة بشركة النجم للخدمات الأمنية يخطره فيه بأن هناك شخص في يستغل اسم الشركة في التعاقد، وقد قام بتحصيل 300 ألف جنيه مصري نظير ذلك، مستغلا تفويض مزور لصالح شخصين هما :( م.ع.أ.م) صاحب مؤسسة الرابح للتنمية العقارية، و(أ.م.ع.أ) وأيضاً عقد مزور استغل فيه شعار شركة النجم وليس بخاتمهم ، وقد تم التعاقد مع عدد من الأشخاص ، وتسلم المبالغ المذكورة.

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