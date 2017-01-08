إحالة مسؤول بمستشفى للمحاكمة لإهماله حفظ جثث ضحايا «مركب رشيد»

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة “ط.ع” رئيس قسم الصيانة بمستشفى بيلا المركزي لأنه خلال شهر سبتمبر لعام 2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ولم يراع صيانتها وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات والنشرات المعمول بها وخالف القواعد المالية وأتى ما كان من شأنه أن يؤدي إلى المساس بحق من الحقوق المالية للدولة.

وتمت إحالة “ط.ع” للمحاكمة بأنه تقاعس عن فحص وصيانة ثلاجة حفظ جثث الموتى بمستشفى بيلا المركزي والكائنة بمستشفى حميات بيلا قبل وضع جثث ضحايا الهجرة غير الشرعية الغارقين بعبارة رشيد أرقام 60، 61، 62، 65، 69 فيها يوم 23/9/2016 الأمر الذي ترتب عليه عدم اكتشافه ضعف كفاءة تبريدها لضآلة نسبة غاز الفريون بها مما كان من شأنه عدم ادائها لدورها المنشود في حفظ الجثث وانبعاث روائح كريهة منها أدت إلى نفور المرضى والعاملين بالمستشفى وتأذيهم من هذه الرائحة وتلويث البيئة المحيطة بها.

> وكانت تحقيقات نيابة بيلا التي باشرها الأستاذ علاء عادل رئيس النيابة قد كشفت من معاينة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بيلا المركزي أن الثلاجة كائنة بمبنى مستقل خلف المستشفى ومكونة من طابقين كل طابق يحتوي على ثلاثة عيون كل عين عبارة عن متر عرض × طول 2م وأنه يوجد جثة تحمل رقم 65 وينبعث منها رائحة كريهة موجودة بالعين الوسطى بالطابق العلوي.

> وبالفحص الفني للثلاجة للوقوف على حالتها وقدرتها على العمل تبين أن وحدة التبريد بالثلاجة تعمل ولكن بكفاءة تبريد ضعيفة وتحتاج إلى صيانة وأنها تحتاج إلى فريون وأن نسبة التبريد بالثلاجة في حدود 50% تقريباً.