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​الزراعة: ضبط سيارة نقل محملة بـ 19 حمارا بينها 8 روؤس نافقة بالقليوبية

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​الزراعة: ضبط سيارة نقل محملة بـ 19 حمارا بينها 8 روؤس نافقة بالقليوبية ​الزراعة: ضبط سيارة نقل محملة بـ 19 حمارا بينها 8 روؤس نافقة بالقليوبية

>كتب عز النوبى

قالت وزارة الزراعة  ، إن  مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مباحث بالمحافظة  ، تمكنت من ضبط سيارة نقل على طريق دملو بمنطقة نائية، بمركز بنها محملة بعدد 19 حمار، منهم 8 حمير نافقة .

وأوضح البيان ، أنه تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 818 إدارى مركز شرطة بنها، وإحالة قائد السيارة والمرافقين له للنيابة لمباشرة تحقيقاتها ،   تنفيذاً لتعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد عمليات الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر، وضبط أي مخالفات، قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات.

وأكد البيان حرص الوزارة على صحة المواطنين،وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن،مشيراً الى أن الحملات تشمل أيضاً متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصاً على سلامة المواطنين، وتأمين غذائهم.​

 


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