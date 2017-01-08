التموين: بدء استلام القصب من المزارعين وإنتاج السكر المحلى

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصانع السكر فى الصعيد بدأت فى استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين، على رفع سعر التوريد لـ620 جنيها للطن .

وقال بيان صادر عن وزارة التموين، إن مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بدأ فى استلام المحصول من المزارعين والبدء فى إنتاج السكر وبدء تسليم إنتاجه من السكر الأبيض إلى شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، لإضافته للأرصدة التى يتم توزيعها على المحافظات لطرحه على بطاقات التموين، ولتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات .

وأوضح البيان، أن مصنعى كوم أمبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا، تسلما القصب صباح الخميس الماضى، وبالنسبة لمصانع نجع حمادى بمحافظة قنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وإدفو بأسوان، بدأوا فى استلام قصب السكر من المزارعين، ومن المقرر أن يبدأ مصنعا دشنا بمحافظة قنا وجرجا بمحافظة سوهاج فى استلام القصب، اعتبارا من أول فبراير المقبل طبقا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وانتظمت عمليات التسليم لقصب السكر فى محافظات الصعيد.

وأضاف اللواء محمد على مصيلحى، أنه تم الانتهاء من إعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول والانتهاء من عمليات الصيانة وتوزيع قطارات شحن المحصول بعد إجراء عمليات صيانة لخطوط السكك الحديدية "الديكوفيل" فى القرى والنجوع فى المناطق المحيطة بالمصانع للتيسير على المزارعين فى تسليم المحصول وتخفيف الأعباء عنهم، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين والتى تصل إلى مليار جنيه حتى يمكن سداد مستحقات المزارعين فى الأوقات المحددة دون تأخير ومنعا لتكرار أزمات السنوات الماضية والتى كانت سببا فى تأخير الصرف، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لسداد السلف والمستحقات المالية على المزارعين حتى لا يتم تحميلهم أية أعباء إضافية أو فوائد وغرامات.

وأكد الوزير، أن المستهدف إنتاج مليون و100 ألف طن من قصب السكر، بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص، ومليون و200 ألف طن من شركات البنجر وهى "الدلتا للسكر – الدقهلية للسكر – الفيوم للسكر – النوبارية للسكر – شركة النيل " قطاع خاص" – الإسكندرية للسكر " قطاع خاص"، ويتم تلبية باقى الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التى تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا خاصة وأن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى حوالى 3 ملايين و100 ألف طن وأن الإنتاج المحلى يكفى حوالى 75% من الاحتياجات .