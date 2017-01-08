موجز أخبار مصر 1 ظهرا.. غلق أبواب الاستاد قبل مباراة مصر وتونس بـ90 دقيقة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تغطية شاملة لأجواء ما قبل مباراة مصر وتونس باستاد القاهرة الدولى أبرزها قرار مسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى، بفتح أبواب الاستاد لاستقبال الجماهير فى المباراة الودية للمنتخب الوطنى فى تمام الساعة 12 والنصف ظهرا وإغلاق البوابات فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مباراة مصر وتونس.. غلق أبواب استاد القاهرة قبل المواجهة بـ90 دقيقة



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قرر مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولى، فتح أبواب الاستاد لاستقبال الجماهير فى المباراة الودية للمنتخب الوطنى أمام تونس، فى تمام الساعة 12 والنصف ظهر اليوم، بينما تقرر إغلاق البوابات فى تمام الساعة 4 والنصف عصر اليوم.

القومى للطفولة والأمومة يخطر الداخلية والنائب العام للتحقيق فى واقعة خطوبة طفلى القليوبية



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تلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغا يفيد بخطوبة أصغر طفلين بمحافظة القليوبية، وذلك بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان (زين وفريدة أصغر عروسين وتقديم شبكة بـ 18 ألف جنيه) على خط 16021، الخاص زواج الأطفال وجرائم الاتجار بالأطفال.

شاهد فى دقيقة.. هل يخلص "البوكليت" الثانوية العامة من الغش الإلكترونى؟



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اقتربت وزارة التربية والتعليم من تحديد النظام الجديد لامتحانات الثانوية "البوكليت"، ضم الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة، وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى 12 معلومة أهم ملامح هذا النظام الجديد.

شاهد كيف خدع منفذ هجوم الملهى الليلى فى إسطنبول الشرطة التركية



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كشف مقطع فيديو، سجلته إحدى كاميرات المراقبة فى موقع حادث الملهى الليلى الإرهابي، الذى وقع ليلة رأس السنة بمدينة أسطنبول، لحظة خداع منفذ الهجوم لأحد دوريات الشرطة فى المكان الذى شهد الهجوم على الملهى.

حماية المستهلك: إحالة 10قنوات فضائية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل



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أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن إحالة 10 قنوات فضائية للنيابة العامة، بتهمة الإعلان المضلل، وضمت القنوات حسب البيان، كلا من قناه "تياتروتيوب أوبر سينما ، سيما تيوب ، بانوراما دراما 2، أوبر أفلام تركى ، أوبر فيلم ، ستار سينما 1، سينما 2" .

تأجيل نظر منازعتى تنفيذ لوقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود لـ12فبراير



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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 12 فبراير، للاطلاع.

استنفار أمنى بمحيط استاد القاهرة قبل لقاء منتخب مصر ونظيره التونسى



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عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجراءاتها بمحيط استاد القاهرة الدولى استعداداً لمباراة كرة القدم بين منتخب مصر مع نظيره التونسى ضمن استعدادات المنتخبين لأمم أفريقيا بالجابون 2017.

الخارجية الإيرانية: مصر بلد هام ولها مكانة خاصة فى العالم

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، إن مصر دولة مهمة ولها مكانة خاصة فى العالم الاسلامى، مضيفا "أن بإمكانها أن تؤدى دورا مؤثرا فى المنطقة".

الأرصاد تحذر: طقس الغد شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 9



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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويستمر تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

بالصور.. وزير الداخلية يزور أكاديمية الشرطة مرتديا الملابس الرياضية



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فاجأ اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أكاديمية الشرطة بزيارة، وتفقد مسار العملية التدريبية للطلبة الجدد، واطلع على النتائج التى تحققت فى مجال تطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم بما يتوائم مع متطلبات الرسالة الأمنية وما تستلزمه من بذل الجهد الفائق وتوافر الإمكانيات البدنية العالية خاصةً فى ظل التحديات الراهنة.

مجهولون يسرقون 110 آلاف جنيه من بنك الائتمان الزراعى بالمنوفية



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اقتحم مجهولون اليوم، مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى بمنشأة سلطان مركز منوف، بمحافظة المنوفية، وحطموا خزينة البنك وسرقوا 110 آلاف جنيه منها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الرقابة المالية تقرر شطب صندوق التأمين الخاص بهيئة تدريس جامعة بنى سويف



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أصدر المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشطب صندوق التأمين الخاص بهيئة التدريس والعاملين بجامعة بنى سويف من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.

وزير القوى العاملة يبلغ الجهات الأمنية بقضية بيع عقود عمل مزورة للإمارات



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أبلغ وزير القوي العاملة محمد سعفان ، الجهات الأمنية المختصة بقضية نصب وبيع عقود عمل مزورة للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها ما يقرب من 300 ألف جنيه مصرى.

مطار القاهرة يتسلم 9 إخطارات بإلغاء رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا



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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 9 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وانخفاض عدد ركابها، ومشاكل فى التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و 106 والمتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 825 المتجهة إلى العين بسبب مشاكل فى التشغيل.

"التضامن" تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لأول مرة إليكترونيا



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أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، لأول مرة إليكترونيا عبر الموقع الإليكترونى للوزارة، بجانب استمرار تلقى الطلبات، من خلال مديريات التضامن الاجتماعى المختلفة على مستوى الجمهورية حتى يوم 15 يناير الجارى.

الداخلية تضبط 5 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة



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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء"، من ضبط 5 آلاف قضية متنوعة، وتنفيذ 300 حكم قضائى خلال 24 ساعة.

"يد تهدم وأخرى تبنى".. بالصور.. كنيسة بنى مزار أحرقها الإخوان ويرممها الجيش



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الكنيسة الإنجيلية ببنى مزار إحدى الكنائس التى أحرقها الإخوان فى 14 أغسطس 2013، شاهدة على عنف الإخوان تلك الكنيسة التى توجد وسط مدينة بنى مزار شمال المنيا، والتى تعيد القوات المسلحة ترميمها لإعادتها إلى عهدها القديم كإحدى الكنائس العريقة بالمحافظة، حيث تواصل القوات المسلحة إعادة ترميمها وقريبًا سوف يتم الانتهاء منها ضمن المرحلة الثالثة لإعادة ترميم الكنائس التى دمرها وأحرقها الإخوان، وسوف تنتهى الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة قريبًا من 5 مواقع أخرى.

مقتل 12 على الأقل وإصابة 50 فى انفجار سيارة ملغومة ببغداد



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قالت الشرطة ومصادر طبية إن 12 على الأقل قتلوا وأصيب 50 فى انفجار سيارة ملغومة بسوق للخضر فى شرق بغداد اليوم الأحد.



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