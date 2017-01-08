إغلاق مينائى اللاذقية وطرطوس ومصب بترولى بسبب سوء الأحوال الجوية

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أغلقت السلطات السورية، اليوم الأحد، مينائى اللاذقية وطرطوس ومصب بانياس البترولى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير الموانىء العميد ميثم ابراهيم اليوسف فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) " أنه تم إغلاق مينائى اللاذقية وطرطوس التجاريين ومصب بانياس البترولى وكذلك موانيء الصيد والنزهة بسبب الفعالية الجوية المتشكلة حالياً، ووصول سرعة الرياح العاصفة إلى 40 عقدة بحرية، ما يعادل نحو 75 كم فى الساعة"، متوقعا إعادة فتح هذه الموانيء يوم غد عند هدوء الرياح.

يذكر أنه تم إغلاق ميناء طرطوس التجارى وميناء بانياس، مصب النفط، فى 14 من الشهر الماضى بسبب الأحوال الجوية التى تسببت بارتفاع الأمواج ووصول سرعة الرياح إلى 35 عقدة، أى ما يعادل 65 كم فى الساعة، وذلك حرصاً على سلامة السفن والمراكب البحرية