الجامعة العربية: نسعى لدعم أشكال التضامن العربى مستقبلا

كتب مصطفى عنبر

أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لشئون مكتب الأمين العام للجامعة العربية، أن القمة العربية القادمة التى ستستضيفها الأردن فى 29 مارس القادم، هامة وأمامها عددا من التحديات، مشيرا إلى أن هناك حاجه لإثبات شكل من أشكال التضامن والتفاهم العربى فى الفترة الحالية نظرا لضخامة التحديات العربية.

وقال السفير حسام زكى فى لقاء مع عدد من الصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية صباح اليوم، إنه تم مناقشات ومباحثات مع الأردن حول القمة وأهم الموضوعات المطروحة عليها خلال الفترة الماضية.

كما أكد زكى أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بذل جهودا مضنيه منذ توليه الأمانة العامة فى كافة الملفات العربية وتطوراتها، مشيرا إلى أن أبو الغيط قام أيضا بهيكلة جديدة لإدارة العلاقات العربية داخل الجامعة العربية، فاستحدث قطاعا للشئون العربية والأمن القومى كنوع من تسليط الضوء أكثر على ذلك الجانب.

وكلف الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بدراسة موقف المنظمات العربية فى ضوء اللجنة العليا التى تم تشكيلها بالجامعة لهذه المنظمات، وذلك لرفع كفاءة عمل تلك المنظمات لما يخدم العمل العربى المشترك.