أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية: نسعى لدعم أشكال التضامن العربى مستقبلا

Google+ Print
الجامعة العربية: نسعى لدعم أشكال التضامن العربى مستقبلا الجامعة العربية: نسعى لدعم أشكال التضامن العربى مستقبلا

>كتب مصطفى عنبر

أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لشئون مكتب الأمين العام للجامعة العربية، أن القمة العربية القادمة التى ستستضيفها الأردن فى 29 مارس القادم، هامة وأمامها عددا من التحديات، مشيرا إلى أن هناك حاجه لإثبات شكل من أشكال التضامن والتفاهم العربى فى الفترة الحالية نظرا لضخامة  التحديات العربية.

 

 

وقال السفير حسام زكى فى لقاء مع عدد من الصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية صباح اليوم، إنه تم مناقشات ومباحثات مع الأردن حول القمة وأهم الموضوعات المطروحة عليها خلال الفترة الماضية.

 

 

كما أكد زكى أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بذل جهودا مضنيه منذ توليه الأمانة العامة فى كافة الملفات العربية وتطوراتها، مشيرا إلى أن أبو الغيط قام أيضا بهيكلة جديدة لإدارة العلاقات العربية داخل الجامعة العربية، فاستحدث قطاعا للشئون العربية والأمن القومى كنوع من تسليط الضوء أكثر على ذلك الجانب. 

 

 

وكلف الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بدراسة موقف المنظمات العربية فى ضوء اللجنة العليا التى تم تشكيلها بالجامعة لهذه المنظمات، وذلك لرفع كفاءة عمل تلك المنظمات لما يخدم العمل العربى المشترك.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365