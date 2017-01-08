مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

استأنفت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعات المقتحمين ضمت عددا كبيرا من اليهود المتزمتين "الحريديم" بلباسهم التلمودى، وتصدى لهم ولجولاتهم المشبوهة عدد من المصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وكانت مجموعات من المستوطنين قد أدت الليلة الماضية صلوات وشعائر تلمودية فى حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى بذريعة الاحتفال بمناسبة يهودية، وتصدى شبان المنطقة لهم قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتسحب المستوطنين من المنطقة.