صعود أرسنال ويونايتد وليستر للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

واصل أوليفييه جيرو، تسجيل الأهداف وهز الشباك قرب النهاية ليقود أرسنال للفوز 2-1 على بريستون نورث إند، والتأهل إلى الدور الرابع في كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس السبت.

وكان هدف جيرو في الدقيقة 89 – بعد اصطدام الكرة بأحد اللاعبين – قاسيا على بريستون الذي سيطر على الشوط الأول بعد أن منحه كالوم روبنسون التقدم مبكرا.

وظهر “أرسنال” بشكل مختلف في الشوط الثاني، وأدرك التعادل بعد دقيقة واحدة من استئناف اللعب عندما سدد آرون رامسي بقوة داخل الشباك بعد تمريرة من أليكس ايوبي.

وبدا صاحب الأرض قادرًا على التماسك واللجوء لمباراة إعادة لكن جيرو هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بعد تمريرة بكعب القدم من لوكاس بيريز.

وتحسر بريستون على الفرص المهدرة في الشوط الأول وكانت أخطرها عندما فشل جوردان هاجيل في الوصول إلى تمريرة عرضية من روبنسون.

وألغى الحكم هدفا لروبنسون بسبب خطأ .

ووضع وين روني بصمته في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد أن سجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد حامل اللقب في الفوز 4-صفر على ريدينج امس السبت ليعادل رقما قياسيا لبوبي تشارلتون في عدد الأهداف مع الفريق.

ومنح روني التقدم ليونايتد صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 12 مرة في الدقيقة السابعة ليرفع رصيده إلى 249 هدفا منذ الانضمام إلى يونايتد في 2004 وأهدر عدة فرص للانفراد بالرقم القياسي بعد أن أضاف أنطوني مارسيال الهدف الثاني.

وضمن ماركوس راشفورد – الذي أضاع العديد من الفرص بعد أن نال فرصة نادرة بالمشاركة كمهاجم أساسي – الفوز الثامن على التوالي ليونايتد بتسجيل هدفين متتاليين قرب النهاية.

كما بدأ أحمد موسى أخيرا في إثبات أنه صفقة ناجحة لليستر سيتي إذ احتاج خمس دقائق فقط ليسجل هدفي الفوز 2-1 على إيفرتون في الدور الثالث بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم امس السبت.

وانتقل اللاعب النيجيري إلى ليستر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 21 مليون دولار قادما من سسكا موسكو الروسي ليعزز خط هجوم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتألق موسى في الدور الأول إذ أنه سجل هدفين فقط ولكنه قدم أداء رائعا اليوم السبت بعدما نزل بديلا لزميله ليوناردو أولوا.

وبفضل هدفيه في الشوط الثاني حقق ليستر أول فوز خارج ملعبه في كل المسابقات هذا الموسم.

ولم يتفوق إيفرتون على أي فريق من الدوري الممتاز خلال منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد منذ 1988.