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محمد بن راشد: خير المواطن وخير الوطن هو عنواننا في هذا العام

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محمد بن راشد: خير المواطن وخير الوطن هو عنواننا في هذا العام محمد بن راشد: خير المواطن وخير الوطن هو عنواننا في هذا العام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد في دار الاتحاد.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أنه "قبل أربع سنوات وجهنا من نفس المكان ببناء متحف لتخليد ذكرى الاتحاد .. ورجال الاتحاد .. واليوم لدينا صرح وطني للأجيال.. ومرجع موثق للتاريخ".

وأضاف: "وجهنا مجلس الوزراء في الاجتماع بالاقتداء بمسيرة مؤسس الدولة وبانياها الذي صنع خيرا وأحدث فرقا دائما في حياتنا ونحن على خطاه ماضون بإذن الله"

وتابع: "خير المواطن وخير الوطن هو عنواننا في هذا العام .. وسنحرص على إشراك الجميع في خدمة بلادنا ومجتمعنا .. ونبشر شعبنا بعام خير وبركة"

 

 

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