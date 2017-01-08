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أسرة ترفض العفو عن زوج ابنتها القاتل وتطالب بالقصاص

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أسرة ترفض العفو عن زوج ابنتها القاتل وتطالب بالقصاص أسرة ترفض العفو عن زوج ابنتها القاتل وتطالب بالقصاص

طالبت أسرة قتيلة منطقة أبو شغارة في الشارقة (27 عاما) التي طعنها زوجها إثر خلافات نشبت بينهما، بالقصاص العادل  من المتهم، مؤكدين أن جميع الورثة من الأسرة يرفضون التنازل.

وقدمت شقيقة  المجني عليها لمحكمة جنايات الشارقة صباح اليوم طلب القصاص مشفوعا باليمين ومترجم إلى اللغة العربية من والد ووالدة القتيلة، وتم إفهام المتهم برفض  أولياء الدم قبول الدية والتنازل وتمسكهم بالقصاص، وعليه تم تأجيل الجلسة حتى يتم  تأمين طلب القصاص مدونا فيه صفة أولياء الدم حيث خلت النسخة المقدمة من صفة الأم والأب وذكرت الأسماء مجردة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي  شرطة الشارقة بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة يفيد بتعرض امرأة من الجنسية الباكستانية للقتل من قبل زوجها الذي تقيم معه في إحدى الشقق السكنية الواقعة بمنطقة أبو شغارة بالشارقة، وعليه تحرك  فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية ورجال التحقيق الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية. وبالفعل تم العثور على جثة القتيلة ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات متفرقة، وتبين أن الجاني والضحية يقيمان في إحدى غرف الشقة المستأجرة، وتقطن معهم عائلة أخرى في نفس الشقة حيث سمع أحد الأشخاص أصوات عراك في الغرفة المقابلة لهم، وعندما فُتِحَ الباب لاحظ وجود بقع دماء على الأرض، فقام بدفع الباب حيث شاهد المجني عليها مستلقية وهي تنزف بشدة وحينما حاول الجاني الهرب قام بالإمساك به، واحتجازه بينما قام أحدهم بإبلاغ الشرطة. 

وبالتحقيق مع الجاني، اعترف بقيامه بطعن الضحية إثر خلاف نشب بينهما، وتم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة، وذكرت شقيقة الضحية أن سبب قتل المتهم لأختها تعود لعدم رغبة  المتهم  في العمل وبقاءه عالة على الآخرين، ما تسبب بحدوث خلافات بينهما انتهت بوفاتها. مؤكدة أن ابن أختها يعيش في كنف والديها بموطنهم وأنهم في حالة حزن  وصدمة على ما حدث غير مصدقين الواقعة إلى الآن.

 

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