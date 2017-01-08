«القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات راغبي العمل بالكويت

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات راغبي العمل.

ويتم قبول طلبات العمل على 5 مهن بإحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت برواتب تتراوح ما بين 400 إلي 1200 دينار كويتي، فضلاً عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

تقدم الطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثالثة عصر خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقاً بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة فور الإنتهاء من تسليم طلبات المتقدمين، وسيتم إخطارهم بالموعد، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.