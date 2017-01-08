«الجامعة العربية» تطالب بمزيد من الدعم الإعلامي لإيصال رسالتها

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، أن الإعلام له دور هام جدًا في توصيل رسائل الجامعة للعالم، وإبراز دور الجامعة وجهودها في التعامل مع القضايا العربية، وطالب بالمزيد من الإهتمام بالقضايا العربية ودور الجامعة في هذه القضايا.

وأوضح زكي خلال لقاء صحفي مع ممثلي الصحف العربيه والأجنبيه ووكالات الأنباء المعتمدين لدي الجامعه اليوم الاحد الموافق بمقر الامانه العامه لجامعة الدول العربية أن احمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربية يري ان الوضع العربي يحتاج للمزيد من العمل الدؤب لإعادته للحالة التي يرضي عنها الشعوب العربية.

وأضاف زكي، أن الجامعة تسعي دائما لتدريب كوادرها لتكون قادرة لتحمل مسئولياتها والقيام بواجباتها علي المستوي المطلوب، واهتم الامين العام ببعض الامور الداخلية التي فرضت نفسها علي اجندة الامين العام مثل الميثاق للجامعة والصناديق الخاصة بالجامعة.

ووجد الأمين العام، أنه من الضروري عمل هيكلة جديدة لادارة العربية وسوف تدمج هذه الادارة مع قطاع الامن القومي ليصبح اسمها ادارة الشئون العربية والامن القومي، للتعامل مع الدول التي بها مشكلات مثل ليبيا والعراق وسوريا.

كما أعلن الامين العام، أن السفير صلاح الجمالي من تونس هو سفير الامين العام الي ليبيا، وسوف يطلع المندوبين علي مجريات الوضع هناك.

ويأتي هذا اللقاء في اطار حرص الامانه العامه علي التواصل الدائم مع وسائل الاعلام المؤثره كما يهدف اللقاء اطلاع وسائل الاعلام علي شرح بعض الاوضاع والمستجدات في الساحه العربية.