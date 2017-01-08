سفيرنا في جوبا يؤكد حرص مصر على استقرار جنوب السودان

أكد السفير أيمن مختار الجمال، سفير مصر في دولة جنوب السودان، حرص مصر على تحقيق الاستقرار الشامل لدولة جنوب السودان الشقيقة، معربًا عن أمله في عودة الأوضاع قريبًا إلى طبيعتها لاستكمال مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة خارج العاصمة جوبا تحول دون استكمال العديد من المشروعات.

وأضاف السفير الجمال، أن التعاون المشترك بين القاهرة وجوبا له طبيعة خاصة وما يميزه خبرة مصر وإدراكها لطبيعة الأوضاع في جنوب السودان، موضحا أن التعاون بين البلدين شهد طفرة كبيرة عقب زيارة الرئيس سلفا كير ميارديت إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2014، حيث أثمرت تلك الزيارة توقيع 8 مذكرات تفاهم في مجالات التعليم والصحة والري وغيرها من المجالات الحيوية، وقد أعطى الرئيس السيسي توجيهاته لكافة الوزارات المعنية، بالاهتمام بتفعيل مشروعات التعاون المشترك مع جنوب السودان.

وأوضح السفير، أن مصر تهتم بالتعاون في الأمور التنموية سواء في مشروعات البنى التحتية أو تنمية الفرد والمجتمع ورفع كفاءة الأداء في مجالات الصحة والتعليم الأساسي والجامعي والطاقة والزراعة والري وغيرها من الجوانب التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيعود بالنفع على كلا البلدين.