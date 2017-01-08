بدء دورات تأهيل الشباب لسوق العمل بمركز التدريب المهني بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تبدأ مديرية القوى العاملة بالمنيا، عن تنفيذ خطة التدريب المهني لعام 2016-2017 بمركز التدريب المهني التابع للمديرية والكائن بالمنطقة الصناعية شرق النيل ، وذلك من خلال نخبة من المدربين المتخصصين بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة .

قال محمد عبد القادر مدير مديرية القوى العاملة ، إن المهن المتاحة للتدريب تتنوع مابين ( تفصيل وخياطة ـ تبريد وتكييف ـ صيانة أجهزة منزلية ـ صيانة الدش ـ كهرباء تركيبات ـ صيانة محمول ـ نجار أثاث ) ، لافتاً إلى أن شروط التدريب تتضمن أن يكون المتدرب متفرغ للتدريب ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام حيث أن التدريب يومياً ما عدا العطلات الأسبوعية وألا يتجاوز سنه عن 35 سنة .

وأضاف أن مميزات التدريب الحصول على شهادات تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائي وبدل انتقال عن كل يوم حضور تدريب والتأمين ضد إصابات العمل وكشف طبي وزى خاص للتدريب .

وعلى من يرغب في التقدم للتدريب التوجه لمديرية القوى العاملة ( إدارة بحوث العمالة ) بجوار مدرسة ناصف الإعدادية برج السلام عمارة المقدس عبيد لتسجيل اسمه ومعه صورة المؤهل وصورة الرقم القومي أو مكتب التشغيل التابع له