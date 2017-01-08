ضبط 4 سائقين لتعاطيهم مواد مخدرة اثناء القيادة بالغربية

الغربية إسلام الخياط

القى ضباط مباحث مرور الغربية بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة القبض على 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة، اثناء القيادة، وذلك بعد الفحص والتحليل لـ 10 سائقين.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء طارق أبو الدهب مدير إدارة مرور الغربية والعقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث المرور بفحص 10 من قائدى السيارات واسفرت التحاليل عن ثبوت ايجابية 4 حالات وفقا لنتيجة الكواشف الاستدلالية.

حررمحضر بالواقعة وعرض الحالات الايجايبة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.